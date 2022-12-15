القاهرة - ناهد إمام

أكد خبراء الاقتصاد والمال أهمية انعقاد اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قبل الموعد المحدد يوم الخميس الموافق 22 ديسمبر الجاري.

وأشاروا إلى أن الاجتماع الاستثنائي يمثل ضرورة قبل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي .

وتوقع الخبراء أن يشهد الاجتماع عدة قرارات فى مقدمتها تحديد سعر العملة الدولارية الأمريكية أمام الجنيه المصرى طبقا لقوى الطلب والعرض مما سيؤدى إلى تخفيض قيمة العملة المصرية.

ومن القرارات أيضا توقعات بزيادة سعر الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لمواجهة الزيادة فى فائدة العملة الأمريكية بالبنوك بمعدل حوالى 1% .

وفى البداية اكد الدكتور رشاد عبده رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن عقد الاجتماع الاستثنائي أصبح يمثل ضرورة هامة لمواجهة حالة الاضطراب التى يشهدها سعر الصرف للعملات الأجنبية أمام الجنيه المصرى .

وقال د. عبده ان البنك المركزى المصرى يواجه حيرة حيث لو اتجه إلى زيادة سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى ولو بمعدل 1% سيؤدى إلى ارتفاع الأعباء على المستثمرين وأيضا على الحكومة التى تعد المقترض الأكبر إلى جانب زيادة عجز الموازنة العامة للدولة،

وأشار إلى أن البنك المركزى لو لم يتخذ قرارا بزيادة سعر الفائدة سيسهم في التحول للدولرة وتحول الودائع المصرية إلى الدولار الأمريكى.

وأضاف عبده أن البنك المركزي سيتخذ القرار فى ظل توازنات تحقق أقل الخسائر الممكنة له .

وأكد على أهمية اتخاذ البنك المركزي فى اجتماعه قرارا بتحرير سعر صرف العملة الدولارية وفقا لقوى الطلب والعرض مما سيؤدى إلى تخفيض قيمة الجنية بحوالي 1.5 جنيه فى السعر الرسمى.

من جهته قال الدكتور محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالى، ان البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى "التحرك بشكل أكثر حسما نحو إطار لتعويم العملة قبل أن يوافق صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأولى من القرض البالغة 750 مليون دولار.

وأشار إلى أن المشكلة هي وجود نقص فى الدولار فى السوق الرسمية مع تكدس بضائع فى الموانئ وتحتاج إلى عملة دولارية للإفراج عنها .

وأضاف أنه من المتوقع رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصرى تماشيا مع معدلات التضخم وأيضا اتجاه البنك المركزى الفيدرالي الأمريكى نحو الزيادات المتتالية فى سعر الفائدة.