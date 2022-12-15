مريم بندق

أعرب سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح عن رغبته في لقاء رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عند الساعة التاسعة من صباح الإثنين المقبل.

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان في كتاب رسمي لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون «في ضوء نهج التعاون المنصوص عليه في المادة (50)من الدستور، وفي سياق الحرص المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على تنسيق الرؤى وتحديد الأولويات والخطوات خدمة للمصلحة العامة ومصلحة الوطن والمواطنين، نحيطكم علما برغبة سمو رئيس مجلس الوزراء بالتشرف بلقائكم مع من ترونه من النواب». وأضاف الكتاب "سيرافق سموه عددا من الوزراء في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين المقبل بمجلس الأمة".