عبدالكريم العبدالله

بتوجيهات من وزير الصحة د. أحمد العوضي، وفي إطار حرص وزارة الصحة على توفير أفضل فرص التأهيل والتدريب للكوادر الطبية الوطنية، ومجابهة التحديات المتعلقة بالتعليم الطبي، أعلنت وزارة الصحة عن زيادة أعداد المقبولين في البرامج التخصصية للبورد الكويتي بمتوسط يتجاوز نسبة 50 % في مختلف البرامج، مقارنة بالسنوات السابقة.

كما أكدت الوزارة أن نسب زيادة المقبولين والتي تصل في بعض التخصصات إلى نحو 200% تسير جنباً إلى جنب مع الحفاظ على جودة التدريب والتعليم فضلا عن زيادة فرص الابتعاث الدراسي إلى الجامعات المرموقة عالميا.

من جهته أعلن مراقب الدارسات العليا في معهد الكويت للاختصاصات الطبية د. عبد الله رجب عن إشراف قسم الدارسات العليا على مقابلات المتقدمين للبورد الكويتي والذين بلغ عددهم أكثر من 700 طبيباً خلال الأسبوع الماضي، وأوضح أن أولوية القبول في برامج البورد الكويتي وفقا للقانون 324 لسنة 2018 هي للطبيب الكويتي في مختلف البرامج، والتي تشمل 28 برنامجا و7 زمالات.

وأشار الدكتور رجب إلى أبرز ضوابط المنهجية التي يتم على ضوئها تحديد أعداد المقبولين ومنها دخول المقابلة، واجتياز الامتحان، والسيرة الذاتية للطبيب المتقدم، ونسبته الجامعية، ونشاطاته العلمية والمجتمعية، والأبحاث التي قام بها أو شارك فيها، ومهاراته الشخصية، وغيرها من المعايير.

إلى ذلك وتماشيا مع زيادة المقاعد في جميع تخصصات البورد الكويتي، فقد كانت وزارة الصحة قد أعلنت عن موافقة مجلس أمناء معهد الكويت للاختصاصات الطبية على زيادة مكافات المدربين، دعما وتشجيعا لهم، وحرصا على توفير البيئة التدريبية والتعليمية الملائمة، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في البلاد، عبر تنمية مهارات الكوادر الوطنية، وتقليل الحاجة لاستقدام كوادر طبية من الخارج.