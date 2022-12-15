بشرى شعبان

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي حرصها على الاستمرار في بذل كل الجهود للمساهمة في دعم المنتجات الوطنية وتذليل العقبات التي تحول دون تسويقها بالصورة المنشودة داخل الكويت وخارجها.



وأعربت البغلي في تصريح صحافي عن فخرها بما حققته المنتجات الوطنية من تميز في الجودة والنوعية وتنوع كبير يشمل معظم المجالات الأساسية، إضافة إلى أسعارها التنافسية، معربة عن سعادتها بالنتائج التي حققها معرض المنتجات الوطنية الأول لدعم المنتجين الكويتيين الذي استضافته جمعية العديلية التعاونية السبت الماضي ومساهمته في الترويج للمنتجات الوطنية.



وأضافت: استمرارا للنجاح الذي حققه المعرض، فإن عددا من الجمعيات التعاونية أعلنت أنها ستستضيف معارض مشابهة وستكون بدايتها بالمعرض الثاني الذي يقام في جمعية النعيم يومي السبت والأحد المقبلين، مشيدة بدور اتحاد الجمعيات التعاونية والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في تنظيم مثل هذه المعارض والتعاون القائم بينها وبين المنتجين الزراعيين لإنجاحها وتعميم تجربتها.