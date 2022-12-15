أسامة أبو السعود

اعتصم عدد من الموظفين "البدون" بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية صباح اليوم، بمقر الوزارة بمنطقة الرقعي اعتراضا على عدم صرف رواتبهم المتأخرة والتي تتراوح ما بين 150-200 دينار شهريا .

وأوضحت مصادر خاصة لـ"الأنباء"، أن المراقب المالي التابع لوزارة المالية رفض صرف رواتب المكلفين فترة واحدة وعددهم ما يقارب 450 مكلفا بمختلف إدارات وقطاعات الوزارة بينهم 30 اماما ومؤذنا وعدد من الاداريين .

ويأتي رفض المراقب المالي بعدما رفض قبل اشهر ايضا صرف رواتب المكلفين في الفترة المسائية وهو ما ضاعف من معاناة العاملين على هذا البند -أجر مقابل عمل .

وأوضحت المصادر أن هناك تحركات تقوم بها قيادات وزارة الأوقاف لاحتواء الأزمة وسرعة صرف رواتب المكلّفين خاصة أنهم يداومون يوميا في مواقع عملهم وأغلبهم من محفظي ومحفظات القرآن الكريم في مراكز دور القرآن المنتشرة في مختلف محافظات البلاد .