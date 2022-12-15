بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، ببرقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين، عبّر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الواحدة والخمسين للعيد الوطني لمملكة البحرين، مشيدا سموه بالإنجازات التنموية والحضارية البارزة التي حققتها مملكة البحرين على كافة الاصعدة وفي مختلف الميادين.

كما اعرب فيها سموه عن الثناء على العلاقات الأخوية الوطيدة والتاريخية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والتأكيد على الحرص الدائم والمشترك لتعزيزها والارتقاء بأفق التعاون القائم بينهما في مختلف المجالات الى افاق ارحب.

متمنيا سموه لجلالته موفور الصحة وتمام العافية ولمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.