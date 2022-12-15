أسامة أبو السعود

قام وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد، بزيارة مفاجئة للمسجد الكبير اليوم الخميس، للاطلاع على حالة المسجد وأنشطته التي يقدمها للجمهور، كما اطلع على استعدادات المسجد الكبير لشهر رمضان المبارك لهذا العام 1444.

واطلع الوزير في جولته التفقدية على أعمال الصيانة القائمة بالمسجد، مؤكداً تضافر جهود الوزارة بجميع قطاعاتها لتجهيز المسجد الكبير لاستقبال المصلين لشهر رمضان المبارك لهذا العام.

وشدد الماجد في نهاية جولته على الاهتمام بالمسجد الكبير ودوره كمركز إشعاع ثقافي سياحي بدولة الكويت وتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة للأنشطة والفعاليات التي تقام به لتوفير أجواء إيمانية للمصلين وثقافية وسياحية لزائري المسجد الكبير من خارج دولة الكويت .

وقدم مدير المسجد الكبير علي شداد شرحاً موسعاً لحالة المسجد واحتياجاته كما تناول للاستعدادات لشهر رمضان.