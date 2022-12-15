علي إبراهيم

علمت «الأنباء» أن الحكومة قررت تأجيل تطبيق خضوع السجائر الإلكترونية «الڤيب» ونكهاتها لضريبة الرسوم الجمركية بنسبة 100% حتى إشعار آخر، وذلك بعدما كان قد تقرر تأجيل تطبيقها بمدة محددة إلى 1 يناير 2023 بدلا من 1 سبتمبر المنصرم.



وتفصيلياً، أصدر مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة سليمان الفهد، تعليمات جمركية حملت رقم (101/2022) بشأن تأجيل تطبيق خضوع الخراطيش المحتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة وعبوات السوائل أو الجل المحتوية على نيكوتين سواء منكهة أو غير منكهة وعبوات السوائل أو الجل المحتوية على نيكوتين للضريبة الجمركية بنسبة 100%.



ووفقا للتعليمات، فقد جاء فيها «وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل فقد تقرر تأجيل تطبيق خضوع 4 أصناف للضريبة الجمركية بنسبة 100% حتى إشعار آخر».



وتضمنت قائمة الأصناف الأربعة ما يلي:



1- خراطيش محتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة منكهة.



2- خراطيش محتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة غير منكهة.



3- عبوات سائل أو جل محتوية على نيكوتين منكهة.



4- عبوات سائل أو جل محتوية على نيكوتين غير منكهة.



وكان الفهد قد أصدر سابقا تعليمات جمركية بتأجيل خضوع السجائر الإلكترونية وسوائلها سواء كانت بنكهة أو من دون لمدة 4 أشهر لتطبق الضريبة الجمركية بنسبة 100% من 1 يناير 2023 بدلا من 1 سبتمبر الماضي.



ووفقا للتعلميات الجمركية التي حملت رقم 72 لسنة 2022 بشأن تأجيل تطبيق خضوع الخراطيش المحتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة وعبوات السوائل أو الجل المحتوية على نيكوتين سواء كانت منكهة أو غير منكهة للضريبة للرسوم الجمركية بنسبة 100% إلى 1 يناير 2023 بدلا من 1 سبتمبر الماضي.



وتأتي تلك التعليمات إلحاقا لتعليمات جمركية أخرى حملت رقم 19 لسنة 2022 الصادرة في فبراير 2022 بشأن تطبيق ما تم استحداثه في البند الرئيسي 2404 من الفصل 24 من نظام التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بخضوع الخراطيش المحتوية على نيكوتين ذات الاستخدام مرة واحدة منكهة وغير منكهة وعبوات السوائل أو الجل المحتوية على نيكوتين منكهة أو غير منكهة للضريبة الجمركية بنسبة 100%.