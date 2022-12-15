قتل عنصر أيرلندي من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وأصيب ثلاثة آخرون بجروح جراء «حادثة» وقعت في جنوب البلاد، وفق ما أفادت اليونيفيل ودبلن.



وأوردت القوة الدولية في بيان: «قتل جندي حفظ سلام وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة وقعت في العاقبية، خارج منطقة عمليات اليونيفيل في جنوب لبنان».



والضحايا هم من الكتيبة الأيرلندية، وفق ما أعلن وزير الخارجية والدفاع في الحكومة الأيرلندية سايمون كوفني، مشيرا إلى «حادثة خطرة».



وأفاد شهود عيان بحسب وكالة فرانس برس في العاقبية إلى اعتراض عدد من السكان آلية تابعة لليونيفيل لدى سلوكها بشكل غير اعتيادي الطريق. ولدى محاولة سائقها المغادرة كاد يدهس أحد المواطنين المعترضين، ما أدى الى حالة من التوتر، قبل أن تنحرف عن مسارها. وذكر شهود آخرون عن سماع دوي رشقات نارية في المكان.



وقالت قوة اليونيفيل في بيانها «التفاصيل حول الحادثة متفرقة ومتضاربة، ونحن ننسق مع القوات المسلحة اللبنانية، وفتحنا تحقيقا لتحديد ما حدث بالضبط».



وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن لصحافيين لدى وصوله الى قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل «نحن مصدومون جميعا وحزناء للغاية لفقدان أحد جنودنا من قوات حفظ السلام لحياته في لبنان»، مشيرا الى عملهم «في بيئات معادية أحيانا وخطرة للغاية».



وأضاف «ربما يكون من الحكمة أن ننتظر تحقيقا كاملا وتحليلا لما حدث».