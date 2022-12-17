عبدالله قنيص



أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية أن الحملات الأمنية المكثفة للإدارة العامة لمباحث شؤون الاقامة بالتعاون مع الجهات المعنية أسفرت عن ضبط 58 مخالفا لقانون الإقامة والعمل في منطقة العبدلي من جنسيات مختلفة، وتم تحرير 58 مخالفة (عامل بغير مركز عمل محدد) من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة.



وأوضح مصدر أمني أنه تم إغلاق المتاجر غير المرخصة وإزالة التجاوزات من قبل البلدية، كما تم ضبط 4 أشخاص مخالفين لقانون الاقامة والعمل في منطقتي صباح الأحمد السكنية واشبيلية وضبط مكتب خدم وهمي في منطقة الجهراء يديره 5 أشخاص مخالفين، وتمت احالة جميع المخالفين لجهات الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.