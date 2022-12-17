توصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق بشأن الحزمة التاسعة من العقوبات المفروضة ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والتي تستهدف واردات موسكو من الطائرات بدون طيار، ومصارف إضافية، فضلاً عن عدد من المسؤولين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر، أن الإجراءات - التي دخلت حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي - وافق عليها سفراء الكتلة مساء الخميس وتؤثر على أكثر من 100 فرد وعشرات الكيانات.

كما وافق الاتحاد الأوروبي على حظر الصادرات المباشرة لمحركات الطائرات بدون طيار إلى روسيا أو دول ثالثة، مثل إيران، التي يمكنها بعد ذلك تزويد روسيا بطائرات بدون طيار.

بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تستهدف الإجراءات سبعة محافظين يُزعم تورطهم في نقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا، ومسؤولين ضالعين في مصادرة منتجات زراعية أوكرانية، بينما تنفي روسيا اختطاف الأطفال قائلة إنه تم نقلهم من أجل حمايتهم.

وناقشت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي آلية لوضع إعفاءات محددة لعدد صغير من الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات والمشتركة بشكل كبير في الصفقات المتعلقة بالأغذية، على أن يتم توفير إرشادات تحدد الأشخاص والكيانات التي يمكن اعتبارها مهمة.



