واصلت العملات المشفرة انخفاضها خلال تعاملات الجمعة مع تراجع شهية المخاطرة في أسواق المالية، حيث يقيم المستثمرون قرارات البنوك المركزية الأخيرة بشأن زيادة أسعار الفائدة.

وأعلن كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي مزيدًا من إجراءات التشديد النقدي هذا الأسبوع، والتي تضمنت إقرار زيادة إضافية في أسعار الفائدة قدرها 50 نقطة أساس، مما ساهم في خفض السيولة في أسواق الأصول الخطرة.

وتراجعت القيمة السوقية للعملات المشفرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بنسبة 3.52% إلى 829.48 مليار دولار، وفقًا لبيانات "كوين ماركت كاب".

وانخفضت البيتكوين بنسبة 2.11% عند 17046.75 دولار، في تمام الساعة 12:52 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفقًا لبيانات "كوين باس".

وهبطت أيضًا ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية "الإيثريوم" بنسبة 4.77% إلى 1212.67 دولار، كما تراجعت الريبل 3.65% إلى 36.44 سنت.



