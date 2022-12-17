تراجع الدولار، الجمعة، متخليًا عن بعض مكاسبه القوية في الجلسة السابقة، مع بحث المتداولين تداعيات استمرار التشديد النقدي من قبل أكبر البنوك المركزية في العالم.

انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل ستة أقران رئيسيين، بنسبة 0.12٪ إلى 104.38 في آسيا.

جاء ذلك في أعقاب ارتفاع بنسبة 0.85٪ خلال الليل، وهو الأكبر منذ أواخر سبتمبر، بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن هناك المزيد للقيام به في المعركة ضد التضخم، مما أثار المخاوف من أن تشديد السياسة سيؤدي إلى الركود.

في اليوم السابق، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن صانعي السياسة يتوقعون ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية وأن تظل مرتفعة لفترة أطول.

كان الزوج دولارين من بين الأكثر تذبذبًا الجمعة، حيث انخفض في آخر مرة بنسبة 0.33٪ عند 137.30، بعد ارتفاع بنسبة 1.68٪ يوم الخميس، والذي جعله يلامس أعلى مستوى هذا الشهر عند 138.18 ين.

ويقرر بنك اليابان بشأن الفائدة يوم الثلاثاء، وبينما لا يُتوقع أي تغيير، بدأ بعض المشاركين في السوق يراهنون على بعض التعديلات على التحفيز، حيث يستعد المحافظ هاروهيكو كورودا للمغادرة في أبريل.

وارتفع اليورو بنسبة 0.14٪ إلى 1.06455 دولار، مرتدًا قليلاً من تراجع الخميس بنسبة 0.49٪.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3% إلى 1.22175 دولار، عقب هبوطه بنسبة 1.99% في اليوم السابق، وهو أكبر انخفاض له منذ الثالث من نوفمبر.

وأشار بنك إنجلترا أيضًا يوم الخميس، إلى أنه من المرجح رفع أسعار الفائدة أكثر، على الرغم من أن المستثمرين كانوا أقل اقتناعًا، حيث راهنوا على أن البنك المركزي قد يقترب من نهاية دورة التشديد.

على مدار الأسبوع، مؤشر الدولار في طريقه للانخفاض بنسبة 0.55٪، محافظًا على الاتجاه الهبوطي الواسع.

وارتدت العملات الأجنبية الحساسة للمخاطر الجمعة بعد الانخفاضات الكبيرة في اليوم السابق. إذ ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.24٪ إلى 0.6716 دولار أميركي، واستعاد عافيته بعد انخفاضه بنسبة 2.38٪ خلال الليل - وهو الأكبر منذ مارس 2020 - الذي جعله يلامس 0.6677 دولار للمرة الأولى منذ 7 ديسمبر.

وانتعش الدولار النيوزيلاندي بنسبة 0.38٪ إلى 0.6365 دولار أميركي، بعد انخفاضه بنسبة 1.84٪ يوم الخميس، عندما بلغ 0.6321 دولار أميركي، لأول مرة أيضًا منذ 7 ديسمبر.

