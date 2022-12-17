الخواجة لـ "الأنباء": التسوق عبر الانترتت دمر السوق وفتح الباب أمام الغش والتلاعب

محمد راتب

شهد سوق السمك في شرق الجمعة توافر عدد كبير من السمك المحلي أبرزه الصبور الذي تراوح سعر السلة الوسط إلى الكبير ما بين 3 و12 دينارا، وسلة الشحامية من 13 إلى 17 دينارا والذي سينتهي موسم صيده بعد 10 أيام، في حين بلغ سعر سلة النويبي ما بين 18 و25 والكيلو 2.5 دينار.

وخلال جولة «الأنباء» في سوق السمك، قال البائع علاء خواجة إن الإقبال ضعيف ولا يتجاوز 40%، ومعظم السمك يكون من نصيب الشركات والمطاعم والفنادق، مشيرا إلى أن سعر سلة الروبيان الكويتي الكبيرة وصلت إلى 100 دينار، وكود الشعوم الكويتي من 20 إلى 25 دينارا، والكيلو 2.5 دينار.

وأشار إلى أن سبب انخفاض عدد المتسوقين يرجع إلى انتشار ظاهرة البيع أونلاين، وعدم نزول المتسوقين كما هو في السابق إلى السوق والشراء من البسطات، موضحا أن الاونلاين دمر السوق وفتح الباب أمام الغش والتلاعب بمصدر السمك، داعيا إلى مواجهة هذه الظاهرة، مطالبا المتسوقين بالعودة إلى السوق وانعاشه من جديد.