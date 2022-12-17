لأنه "أفضل لاعب في التاريخ"، "عبقري"، "من خارج هذا الكوكب": هكذا يرى نجوم كرة القدم قائد الأرجنتين أفضل لاعب في العالم سبع مرات ليونيل ميسي الذي يقوده بلاده الأحد في نهائي مونديال قطر 2022 أمام فرنسا حالماً باحراز أول لقب عالمي.

كريستيانو رونالدو..رونالدو الذي كان غريماً لميسي حين دافع الأول عن ألوان ريال مدريد والثاني عن ألوان برشلونة، في مقابلة مع بيرس مورغان في 17 نوفمبر:

"إنه لاعب مذهل، ساحر... تقاسمنا المشهد طيلة 16 عاماً. تخيّلوا، 16 عاماً! بالتالي وبطبيعة الحال، تربطني به علاقة ممتازة. إنه رجل أحترمه حقاً، بالطريقة التي يتحدث بها عني دائماً. زوجته وزوجتي، صديقتي، يحترمان بعضهما البعض كثيراً، فهما من الأرجنتين. ماذا بإمكاني أن أقول عن ميسي؟ رجل مذهل يقوم بأشياء رائعة في كرة القدم".

جوزيب غوارديولا..مدرب ميسي السابق في برشلونة (2008-2012) في مقابلة أجريت في 12 نيسان/أبريل مع قناة "تيليموندو ديبورتيس" الأميركية الجنوبية:

"ما الذي يمثله ليو في مسيرتي؟ كل شيء. كل شيء، كل شيء. شعرت بما شعر به فيل جاكسون مع مايكل جوردان، لأن ليو ميسي كان معي. هناك عدد قليل جداً من الأشخاص الذين يسيطرون على رياضتهم بهذه السهولة. بدونه، كنا لنفوز أيضاً. لكن بهذا الكم؟ مستحيل. بالنسبة لكأس العالم، آمل أن يكون في حالة بدنية جيدة وأن يتدرب جيداً وأن يصل بقوة".

وفي 2012، قال غوراديولا "أنا آسف لأولئك الذين يحاولون ازاحته عن العرش. نحن أمام أفضل لاعب في شتى النواحي. بإمكانه القيام بكل شيء، كل يوم".

الراحل دييغو مارادونا..أسطورة الأرجنتين والمدرب السابق للمنتخب الوطني (2008-2010):

2010: "ميسي يلعب في بعض الأحيان من أجل ميسي. ينسى زملاءه. يتحول الأول الى ديبورتيفو ميسي (في إشارة الى أسماء بعض الأندية الرياضية)".

"في الوقت الحالي، هو أفضل لاعب في العالم، في مستوى آخر. هو في طور لعب كرة القدم مع يسوع المسيح".

2009: "من الأسهل التحدث الى أوباما (الرئيس الأميركي السابق) من التحدث مع ميسي".

2010: "الآن، بت أعرف من اللاعب الذي سيحل مكاني في كرة القدم واسمه ليونيل ميسي. لديه شيء مختلف عن اللاعبين الآخرين. إنه قائد ومثال يحتذى به".

جيرار بيكيه..الزميل السابق لميسي في برشلونة (2008-2021) في 25 آذار/مارس في مقابلة مع منصة "ذي بليرز تريبيون":

"الناس يسألوني غالباً كيف كان ميسي طيلة هذه الأعوام. إذا أردت شرح الأمر بجملة واحدة، سأقول: إنه كائن فضائي، ليس من هذا الكوكب. إنه اللاعب الوحيد الذي، وعندما رأيته يلعب لأول مرة وهو في الثالثة عشرة من عمره، قلت لنفسي: +أوه، هذا الفتى ليس بشرياً+. إنه فتاك. إنه أفضل ما رأيته في حياتي كلها. ما يجعله بهذه الجودة هو أنه غير مهتم بالاستعراض. نادراً ما يقوم بصولات فردية.

عظمته تكمن في هوسه بالاستحواذ على الكرة. ما هو غير مرئي ربما على شاشة التلفزيون ويمكن رؤيته في الملعب هو وجهه عندما يركض لأخذ الكرة من مدافع. عندما أفكر في سحر ميسي، فهذا ليس بالشيء الذي يمكن العثور على يوتيوب. إنه تعبير حساس في عينيه. لشرح عظمته، أحتاج الى 5 آلاف كلمة".

نجوم كرة القدم..النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي عام 2019: لا يوجد سوى شخص واحد أفضل مني بعض الشيء: اسمه ليونيل ميسي.

الكاميروني صامويل إيتو، زميل ميسي السابق في برشلونة (2004-2009) عام 2010: "لا يوجد سوى إله واحد لكرة القدم، إنه ميسي".

البرازيلي نيمار، زميل ميسي الحالي في باريس سان جرمان وسابقاً في برشلونة، في سبتمبر 2022: "ميسي لاعب مذهل، عبقري. هو كذلك أيضاً خارج الملعب. إنه لشرف لي أن ألعب بجانبه".

فلورنتينو بيريس، رئيس ريال مدريد، عام 2010: "ميسي هو ثاني أفضل لاعب في العالم بعد كريستيانو رونالدو. ولن يكون من الجيد رؤيتهما في نفس الفريق".

النجم البرازيلي السابق رونالدو عام 2012: "ميسي رائع. إنه لاعب ممتاز، لكنه يصبح أسطورة إلا عندما يظهر ألوانه الحقيقية مع الأرجنتين ويفوز بكأس العالم".

النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش عام 2010: "ميسي لاعب بلايستيشن. كيف يفعل ما يفعله؟ لا أعرف. لكنه فريد ورائع".

النجم الإسباني السابق تشافي هرنانديس الذي لعب بجانب ميسي في برشلونة من 2004 حتى 2015، عام 2010: "إنه الرقم واحد. إنه من نوع اللاعبين الذين يظهرون مرة واحدة فقط كل ثلاثين عاماً".

مدرب مانشستر يونايتد السابق السير الاسكتلندي أليكس فيرغوسون في 2012: "ميسي في نفس مستوى دييغو مارادونا وبيليه. في المعبد، بجانب الأفضل على الإطلاق".

أسطورة البرازيل بيليه عام 2010: "ميسي سيصبح أسطورة عندما يسجل ألف هدف".

مدرب إسبانيا السابق فيسنتي ديل بوسكي عام 2017: "ميسي رائع. أعتقد أن حتى مارادونا لم يراوغ بهذه السرعة".

المدافع الإيطالي جورجو كييليني في 1 يوليو 2021: "ميسي وأنا نلعب بالقدم اليسرى، لكن مع الأسف بفنيات مختلفة قليلاً".

نجم البرتغال السابق لويس فيغو عام 2010: "رؤية ميسي يلعب تجعلني أشعر بالسعادة، الأمر مماثل للنشوة. إنها متعة لا تصدق".

نجوم من خارج كرة القدم..الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو عام 2010: "يبدو كالبرق وبقدميه أو برأسه، يضرب الكرة بسرعة لا تصدق".

نجم كرة المضرب الإسباني رافايل نادال عام 2011: "ميسي هو أفضل لاعب رأيته في التاريخ".

نجم كرة السلة الإسباني باو غاسول عام 2009: "إنه لاعب كبير. إنه كوبي براينت كرة القدم".

أسطورة كرة السلة الأميركي الراحل كوبي براينت عام 2016: "كنت اتحدث مع (نجم كرة القدم السابق البرازيلي) رونالدينيو الذي كان صديقاً مقرباً، وقال لي، كوبي، اسمع، سأقدم لك الرجل الذي سيكون أعظم لاعب على الإطلاق. قلت: +لكنك الأفضل!+. أجابني: +كلا، كلا. هذا اليافع هنا سيكون الأفضل+. هذا اليافع كان ليونيل ميسي الذي لم يكن يتجاوز السابعة عشرة من عمره في حينها".

الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عام 2016: "ابنتاي تعرفان البابا فرانسيس، والآن تريدان التعرف على ميسي. لكني لم أتمكن من تدبير ذلك"