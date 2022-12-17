في أعقاب الانفجار الذي وقع بالحوض الضخم للأحياء المائية في العاصمة الألمانية برلين، تم تسليم المبنى إلى مالكه.

وقال فابيان هيلبوش، المتحدث باسم شركة "يونيون انفستمنت" المالكة للمبنى، إن المبنى "غير مهدد بالانهيار"، لكنه أشار إلى استمرار الفحوص الفنية للمبنى.

وأضاف هيلبوش أن الفندق الذي كان به الحوض المائي، البالغ ارتفاعه 16 مترا، سيظل مغلقا "حتى إشعار آخر". وذكر أن النزلاء تم نقلهم أمس إلى فندق آخر وقال إن الشركة المالكة تجري اتصالات مكثفة مع الفندق.

وكانت ستة محلات أخرى تضررت في مجمع المباني جراء الانفجار، وقال هيلبوش إن المياه لا تزال موجودة في قبو مواقف السيارات بعمق 5 سنتيمتر.

كان الحوض المائي الضخم "أكفادوم" الذي يحوي 1500 سمكة انفجر داخل الفندق الواقع بالقرب من ميدان ألكسندر صباح أمس الأمر الذي أدى إلى انسكاب مليون لتر من المياه من الاسطوانة الزجاجية المدمرة إلى الفندق وإلى الشارع.

وأدى الانفجار إلى حدوث إصابة طفيفة لشخصين ونفوق كل الأسماك تقريبا.

وأفادت الشرطة بأنه لا توجد شواهد مبدئيا على أن الحادث وقع جراء هجوم عنيف متعمد وتوقعت أن يكون الحادث بسبب ما يعرف بالكلال ( وهو التشوه البنيوي الذي يحدث عندما تتعرض المادة إلى حمل دوري ومتكرر).