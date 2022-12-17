عينت جامعة هارفارد الأميركية الخاصة عميدة أهم كلياتها كلودين غاي رئيسة لها، لتصبح بذلك أول شخص أسود يتولى قيادة هذه المؤسسة التعليمية المرموقة في خضم نقاش في المحكمة العليا حول التمييز الإيجابي للطلاب.

وتُعتبر كلودين غاي، وهي ابنة مهاجرين هايتيين وأستاذة الدراسات الأفريقية والأميركية الأفريقية، متخصصة في سياسات الأقليات.

ووصفت الجامعة عبر موقعها على الإنترنت كلودين غاي بأنها "استاذة ومرشدة متفانية تناولت فصولها الدراسية مواضيع تتعلق بالسياسة العرقية والإثنية في الولايات المتحدة ، والسياسة السوداء في حقبة ما بعد الحقوق المدنية ، والسلوكيات السياسية الأميركية والمواطَنة الديمقراطية".

كذلك أسست غاي وترأست مبادرة هارفارد في شأن انعدام المساواة في الولايات المتحدة التي تهدف إلى "تعزيز التدريس والأبحاث في هارفارد في شأن انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية" ، على ما أفادت رئيس لجنة اختيار الرئيس الجديد للجامعة بيني بريتزكر.

وتتولى غاي في الوقت الراهن منصب عميدة الكلية المسؤولة عن العلوم والعلوم الاجتماعية.

وجاء الإعلان عن اختيار غاي من بين أكثر من 600 مرشح، وبعد عملية استغرقت أشهراً عدة، في وقت تشهد هارفارد التي تحتل صدارة تصنيف شنغهاي الجامعي العالمي منذ 20 عاماً، نقاشاً واسعاً عن التمييز الإيجابي في المحكمة العليا الأميركية التي يغلب عليها التيار المحافظ.