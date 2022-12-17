تراجع معدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر السابق عليه.

وذكر مكتب الاحصاء الاوروبي (يوروستات) أن أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، ارتفعت في تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة سنوية تبلغ 1ر10% مقابل 6ر10% في الشهر السابق عليه.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أول تباطؤ في معدل التضخم خلال عام ونصف سمح للبنك المركزي الأوروبي بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، حيث رفع تكاليف الاقتراض بواقع نصف نقطة، بعد رفعها بواقع 75 نقطة أساس خلال المرتين السابقتين.

غير أنه في ظل التوقعات بشأن استمرار ارتفاع أسعار المستهلك بأكثر من النسبة المستهدفة التي تبلغ 2% حتى عام 2025، ألمحت رئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى أنه سوف يتم رفع أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة خلال أول اجتماعين للبنك العام المقبل.