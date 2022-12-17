أفاد مكتب الإحصاء السويدي بأن معدل البطالة تراجع في تشرين الثاني/نوفمبر، ما يعكس مرونة سوق العمل رغم تباطؤ الاقتصاد.

وأظهر التقرير أن معدل البطالة تراجع إلى 4ر6 % في تشرين الثاني/نوفمبر من 1ر7 % في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس الشهر من العام الماضي، كان معدل البطالة يبلغ 3ر7 %.

تراجع عدد العاطلين إلى 342 ألفا و700 في تشرين الثاني/نوفمبر من 379 ألفا و300 في الشهر السابق.

وانخفض معدل البطالة بين الشباب الذي ينطبق على الأشخاص في الفئة العمرية 15 - 24 عاما، إلى 17 % في تشرين الثاني/نوفمبر من 4ر21 % الشهر السابق.

وارتفع معدل التوظيف إلى 5ر78 % في تشرين الثاني/نوفمبر من 2ر78 % في الشهر السابق.

وارتفع عدد الموظفين إلى 009ر5 مليار الشهر الجاري من 977ر4 مليار في تشرين الأول/أكتوبر.