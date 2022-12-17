منذ أن صنع "ستار وورز" نجومية هاريسون فورد، بات الممثل يفضّل الشاشة الكبيرة على أختها الصغيرة، لكنّه يعود اليوم إلى التلفزيون من خلال مسلسل الوسترن "1923" الذي توفره منصة البث التدفقي "باراماونت +" اعتباراً من الأحد، وهو ما يشكّل دليلاً إضافياً على ما تتمتع به المسلسلات الأميركية من قدرة استقطابية.

وهذا العمل الجديد مشتق من مسلسل "يلوستون" الناجح عن الغرب الأميركي وطبيعته البرية، ومن شخصياته بالتالي رعاة البقر من عائلة داتون الذين يتولون حماية مزرعتهم الشاسعة في مونتانا.

لكنّ أحداث "1923" تدور في زمن مختلف، إذ أن "يلوستون" يقوم على مغامرات معاصرة، في حين يعود "1923" إلى أصول العائلة في مطلع القرن العشرين. ويؤدي هاريسون فورد دور كبير العائلة جيكوب داتون الذي يحاول مع زوجته كارا - التي تجسّد شخصيتها الممثلة الحائزة جائزة أوسكار هيلين ميرين - حماية أرضهما ومزرعتهما من الحيوانات المفترسة ومن البشر الطامعين على السواء.

وساهمت جودة سيناريو هذا المسلسل في إقناع هاريسون فورد بالتخلي موقتاً عن السينما التقليدية، وبالمشاركة في هذا المسلسل التلفزيوني عبر منصة للبث التدفقي.

وقال النجم الذي اشتهر بشخصيتي بطل "حرب النجوم" هان سولو والمغامر إنديانا جونز لوكالة فرانس برس خلال عرض الفيلم "وجدت ببساطة نصاً تلفزيونياً رائعاً وهذا ما جعلني أرغب" بالمشاركة في المسلسل.

وشدد الممثل البالغ 80 عاماً والذي يعود تاريخ آخر أدواره التلفزيونية إلى سبعينات القرن العشرين، قبل أن تدفعه سلسلة "حرب النجوم" إلى سماء هوليوود، على أهمية "جودة الكتابة".

وفي المقابل، تبقى الشاشة الكبيرة عزيزة على قلب فورد، ولا يتخلى عنها الممثل الذي يظهر قريباً في الجزء الخامس من "إنديانا جونز" وفي عدد من أفلام "مارفل" حيث يؤدي دوراً ثانوياً.

لكن مشاركته في "1923" تؤكد مكانة المسلسلات الأميركية، في خضم "العصر الذهبي للتلفزيون" في هوليوود.

فمن آل باتشينو إلى ميريل ستريب، لم يعد كبار الفن السابع يترددون في تولّي أدوار في المسلسلات التلفزيونية، وخصوصاً أن المنافسة الشرسة بين منصات البث التدفقي العملاقة ذات الإمكانات المادية الضخمة على غرار "نتفليكس" و"أمازون برايم" و"آبل تي في +" وسواها الجديدة في السوق، تجعلها تبذل أقصى جهودها للتميّز والتفوّق.