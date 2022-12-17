أعلن مبتكر لعبة "ديث ستراندينغ" الياباني هيديو كوجيما أن عملاً سينمائياً سيُقتبس من هذه اللعبة الواسعة الشعبية، على أن تُشارك شركته في إنتاج الفيلم.

وتتولى شركة الإنتاج الأميركية "هامرستون ستوديوز" إنتاج الفيلم إلى جانب شركة "كوجيما بروداكشنز" التي نشرت عبر تويتر مقالة من موقع "ديدلاين" المتخصص تتناول المشروع.

ونشر هيديو كوجيما بدوره تغريدة عن المقالة، أعرب فيها عن "حماسته الكبيرة إزاء هذه الشراكة الجديدة".

وتدور أحداث "ديث ستراندينغ" في مستقبل تصبح فيه الولايات المتحدة مفككة، فيما يؤدي تساقط غريب للأمطار إلى تسريع شيخوخة السكان.

ويُفترض أن يشارك في العمل السينمائي الممثلون نورمان ريدوس من مسلسل "ذي ووكينغ ديد" وليا سيدو ومادز ميكلسن.

وأسس كوجيما، وهو مبتكر لعبة "ميتال غير" أيضاً، شركته الخاصة قبل سبع سنوات بعد مغادرته شركة كونامي المتخصصة في ابتكار الألعاب.