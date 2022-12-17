أعلنت شركة "غايمز ووركشوب" المتخصصة في تصنيع الألعاب اللوحية التقليدية عن عقدها صفقة مع شركة "أمازون"، ترمي إلى إنتاج أفلام وأعمال تلفزيونية تستند إلى لعبتها "وارهامر 400".

وأعلنت الشركة التي تأسست عام 1975 في بيان أنّها "توصلت إلى اتفاق أولي مع +أمازون كونتنت سيرفيسس+" تنتج الشركة التابعة لأمازون بموجبه "أعمالاً سينمائية وتلفزيونية" تستند إلى "وارهامر 400".

وقبل إتمام العقود النهائية، "ستباشر +أمازون+ ببعض الخطوات المرتبطة بالإنتاج (كعقد مناقشات أولية مع عدد من الكتّاب) بهدف تسهيل المشروع"، على ما ذكر البيان الذي لم يوفّر تفاصيل في شأن تكلفة المشروع.

ولاقى الإعلان عن المشروع ترحيباً من المستثمرين، إذ شهد سهم "غايمز ووركشوب" في بورصة لندن ارتفاعاً بنسبة 14,86% ليصل إلى 8385 بنساً عند الساعة 11,40 بتوقيت غرينتش.

ويُتوقّع بحسب البيان أن تُمنح "أمازون كونتنت سيرفيسس" حقوق تطوير أعمال تستند إلى "وارهامر 400"، إحدى أبرز ألعاب "غايمز ووركشوب".

وأوضح البيان أنّ التنفيذ الفعلي للمشروع يعتمد على توقيع العقود، وهو "ما يعمل عليه الطرفان".