أعلنت جامعة السُّلطان قابوس ممثلة بقسم علوم الأرض بكلية العلوم العمانية عن اكتشاف فوهة نيزكية هائلة يبلغ قطرها كيلومتر واحد في ولاية محوت.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية اليوم السبت ، يقدم هذا الاكتشاف الفريد موقعًا علميًّا نادرًا لدراسة آثار الارتطامات على الأرض مما لم يكن ممكنا من قبل.

ويُرجّح د. صبحي جابر نصر- أستاذ علوم الأرض أن يكون عمر الفوهة 60 مليون عام وأن قطر النيزك الذي تسبب في ظهورها يتراوح بين 50 و60 مترًا، مما يجعلها إحدى أكبر الفوهات الصدمية في منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع أن يحتوي الموقع على بعض المعادن الاقتصادية وسيكون موقعا مهما للسياحة الداخلية والعلمية الدولية والتراث الوطني.

وأشارت الوكالة إلى أن القمر حافظ على الآلاف من بقايا وآثار النيزك والكويكبات التي ارتطمت به، ولكن على الأرض لا يعرف سوى 190 من تلك الآثار أو الهياكل الحفرية ومعظمها صغير جدا.