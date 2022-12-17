فازت الإمارات بحق استضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية "FIFA 2023"، بعدما منح الاتحاد الدولي لكرة القدم الملف الذي تقدمت به الإمارات الأفضلية على طلبات الترشح الأخرى من سيشيل وكولومبيا وتايلاند.

وأوضحت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن هذه الاستضافة تُعد الثانية للإمارات بعد استضافة نسخة 2009 بدبي، التي شهدت تتويج منتخب البرازيل بلقب البطولة على حساب سويسرا، فيما كانت النسخة الأخيرة من المونديال، الذي يُقام كل عامين، قد أقيمت في روسيا 2021 وشارك فيها منتخب الإمارات.

وأشارت (وام) إلى أنه من المقرر أن تُقام البطولة في الربع الأخير من العام المقبل، حيث سيتم تحديد الموعد النهائي بعد الاجتماعات التنسيقية التي ستُعقد خلال الفترة المقبلة بحضور مسؤولي اتحاد الإمارات لكرة القدم و"الفيفا".