حظي فيديو كليب أغنية الفنانة لطيفة "من بلدي" الذي طرحته على قناتها الرسمية على "يوتيوب" في شهر أكتوبر الماضي بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حقق نسبة مشاهدة بلغت مليونا و155 ألفا و19 بعد أكثر من شهر على طرحها.

وواصلت لطيفة الترويج لكليب الأغنية، عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعي، حيث غيرت غلاف صفحتها بموقع "فيسبوك" ووضعت "بوستر" الأغنية، وأعربت عن سعادتها بالإشادات التي تلقتها وأعادت نشر تعليقات الجمهور على الأغنية.

وطرحت لطيفة الأغنية يوم 27 أكتوبر الماضي عبر يوتيوب وهي من كلمات كريم حكيم، وألحان خالد فتوح.