حقق اللاعب البارالمبي الأردني عبد الكريم خطاب، رقما قياسيا عالميا جديدا، وحاز على الميدالية الذهبية في بطولة فزاع الدولية لرفع الاثقال.

وقالت اللجنة البارالمبية الأردنية - في بيان - إن خطاب شارك في منافسات وزن 97 كيلو جراما، وتمكن من تحطيم رقمه القياسي العالمي بعدما رفع 255 كغم ليتوج بذهبية جديدة في مشواره الكبير في البطولات البارالمبية القارية والعالمية.

ويشارك في البطولة 243 لاعبا ولاعبة من 40 دولة يتنافسون في صالة نادي دبي لذوي الإعاقة، حيث تعد هذه البطولة محطة تأهيلية لدورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".

وافتتح اللاعب عمر قرادة المشوار الأردني بذهبية وزن 49 كيلو جراما، وأتبعه الشاب محمد الشنيطي ببرونزية وزن 54 كيلو جراما.

كما يشارك في البطولة أيضا كل من اللاعبون، معتز الجنيدي، جميل الشبلي، علي شوباش، أسماء عيسى وثروة الحجاج.

من جهته، بارك رئيس الوفد المشارك الدكتور عامر الشعار، إنجاز خطاب الجديد الذي يتوج سلسلة إنجازات بارالمبية سابقة، مبينا أن الفضل الأكبر في هذا الإنجاز يعود لمدربه بني هلال ومساعده أبو الرب وأسرة اللجنة البارالمبية الأردنية مهديا الإنجاز للوطن وقائد الوطن وأسرة اللجنة البارالمبية الأردنية.