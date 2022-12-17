أعلن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء في إيطاليا (إستات)، ارتفاع نسبة الوفيات في البلاد بنسبة 8.6% خلال عام 2021، جراء فيروس "كوفيد-19".

وأوضح المعهد - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) - أن معدل الوفيات ارتفع بشكل ملحوظ في العام الماضي عندما بلغت إجماليا 701 ألف و346 حالة، مشيرا إلى أن النسبة لا تزال أعلى بكثير من المتوسط الذي تم تسجيله في الفترة من ​​عام 2015 -2019.

وفي السياق، ذكر تقرير للمعهد العالي للصحة ووزارة الصحة في إيطاليا أن معدل الإصابات بفيروس كورونا انخفض في الفترة من 9 - 15 ديسمبر الجاري مسجلا 296 حالة لكل 100 ألف نسمة، مقابل 375 حالة لكل 100 ألف في الفترة من 2 - 8 من الشهر ذاته.