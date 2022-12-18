تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في العالم إلى ملعب (لوسيل)، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا اليوم.



ويتطلع المنتخبان الأرجنتيني والفرنسي لتتويج مشوارهما الطويل خلال المونديال القطري بالحصول على كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ كل منهما.



وبينما توج «التانغو» باللقب عامي 1978، حينما استضاف المونديال على ملاعبه، و1986 بالمكسيك، فقد أحرز «الديوك» البطولة، عامي 1998، عندما نظمها على أرضه، و2018 في روسيا.



ويتطلع (الساحر الأرجنتيني) ليونيل ميسي للسير على نهج أسطورة منتخب (راقصو التانغو) الراحل دييغو مارادونا، حينما ألهم محبي المنتخب اللاتيني، وقاده للتتويج بالمونديال لآخر مرة منذ 36 عاما.



ولعب ميسي (35 عاما) دور «المنقذ» لمنتخب الأرجنتين في كثير من المواجهات، حيث ساهم بثمانية أهداف من إجمالي 12 هدفا أحرزها الفريق طوال مشواره في البطولة الحالية.



وأذهل ميسي الجميع بتمريرته الحاسمة التي أحرز من خلالها زميله خوليان ألفاريز الهدف الثالث للأرجنتين في شباك كرواتيا، حيث انطلق بالكرة من منتصف الملعب في الناحية اليمنى مراوغا أكثر من لاعب بمهارة رائعة، قبل أن يصل بها الى منطقة الجزاء، ويمرر كرة عرضية زاحفة لنجم مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي سدد مباشرة في الشباك.



ويرغب ميسي في عدم تكرار خيبة الأمل التي تعرض لها في مونديال 2014 بالبرازيل، الذي شهد خسارة منتخب الأرجنتين 0-1 أمام منتخب ألمانيا في الوقت الإضافي للمباراة النهائية بالبطولة.



وأصاب ميسي الجماهير الأرجنتينية بقلق بالغ، في ظل الشائعات التي أثيرت بشأن إصابته في العضلة الخلفية التي اشتكى منها خلال مواجهة كرواتيا، قبل أن تحسم الصحف المحلية الجدل، بعدما شددت على أن حالة النجم الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 7 مرات، على ما يرام.



وفي كل الأحوال سيكون ميسي على موعد مع صناعة التاريخ حال مشاركته في المباراة النهائية، حيث سينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين خوضا للمباريات في تاريخ كأس العالم.



في المقابل، يدين منتخب فرنسا بفضل كبير في بلوغه للمباراة النهائية للثنائي مبابي وأوليفييه جيرو، اللذين أحـــرزا مجتمعــــين 9 أهداف من مجموع 13 هدفا أحرزها الفريق بمسيرته في كأس العالم الحالية.



وبينما قدم مبابي أداء لافتا خلال مشواره بالبطولة، عقب تسجيله 5 أهداف وقيامه بتمريرتين حاسمتين، فقد كان جيرو (36 عاما) عند حسن الظن به، بعدما نجح في تعويض غياب كريم بنزيمة، الفائز بجائزة (الكرة الذهبية) كأفضل لاعب في العالم هذا العام، الذي حالت الإصابة دون مشاركته في أي مباراة مع الفريق بالمونديال.

وأعاد جيرو اكتشاف نفسه في مونديال قطر، عقب تسجيله 4 أهداف، رفع من خلالها رصيده التهديفي طوال مشواره مع المنتخب الفرنسي إلى 53 هدفا في 119 مباراة لعبها مع الفريق، ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب (الديوك) الآن.



من جانبه، يحلم ديدييه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بأن يصبح ثاني مدرب في التاريخ يتوج بكأس العالم مرتين متتاليتين بعد الإيطالي الراحل فيتوريو بوتزو، الذي فاز بكأس العالم مع منتخب بلاده عامي 1934 و1938، علما بأنه أصبح رابع مدرب يصعد لنهائي المونديال مرتين متتاليتين بعد الأرجنتيني كارلوس بيلاردو والألماني فرانز بيكنباور، بالإضافة إلى بوتزو.



وفي خضم تلك الأزمة تحوم الشكوك بشأن مشاركة ثيو هيرنانديز أمام الأرجنتين، في ظل شكواه من إصابة في الركبة تعرض لها خلال لقاء المغرب الذي شهد تسجيله الهدف الأول للفريق.



وفي حال عدم قدرة ثيو على التعافي سيشكل غيابه ضربة موجعة للمنتخب الفرنسي، خاصة أنه بات الظهير الأيسر الوحيد للفريق في المونديال، عقب إصابة شقيقه لوكاس هيرنانديز بقطع في الرباط الصليبي للركبة أمام أستراليا.



مسيرة رائعة لطرفي النهائي



قدم المنتخبان الأرجنتيني والفرنسي مسيرة رائعة في كأس العالم 2022 التي تختتم اليوم بلقائهما في المباراة النهائية على ستاد لوسيل، وأصبح كل منهما على بعد لقاء وحيد من أجل معانقة لقب البطولة الأهم والأقوى في عالم كرة القدم.



وتصدر كلا المنتخبين ترتيب مجموعتيهما برصيد 6 نقاط، حيث صعدا للأدوار الإقصائية بعدما حقق كل منهما انتصارين وتلقى خسارة وحيدة في الدور الأول.



وتواجد منتخب الأرجنتين على قمة المجموعة الثالثة، ورغم خسارته المباغتة 1-2 أمام السعودية في مستهل لقاءاته بالبطولة، إلا أنه سرعان ما استعاد اتزانه، عقب فوزه 2-0 على منتخبي المكسيك وپولندا في الجولتين التاليتين، ليضرب موعدا في دور الـ 16 مع منتخب أستراليا، الذي تغلب عليه 2-1.



وكان المنتخب الأرجنتيني على موعد مع مواجهة بالغة الإثارة ضد هولندا في دور الثمانية، حيث اجتاز عقبة (الطواحين) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2، قبل أن يقدم أقوى عروضه بالبطولة حتى الآن، وذلك في الدور نصف النهائي حينما تغلب 3-0 على كرواتيا الثلاثاء الماضي.



أما منتخب فرنسا فقد صعد لمرحلة خروج المغلوب إثر تربعه على صدارة المجموعة الرابعة.



وبدأ منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه بالفوز 4-1 على أستراليا، قبل أن يتغلب 2-1 على الدنمارك بصعوبة بالغة، ثم تلقى خسارة غير مؤثرة 0 -1 أمام منتخب تونس في الجولة الأخيرة.



وفي دور الـ 16، انتصر منتخب فرنسا 3-1 على پولندا، ليضرب موعدا ناريا في دور الثمانية مع إنجلترا، الذي تغلب عليه 2-1، قبل أن يفوز 2 -0 على المغرب، في الدور نصف النهائي.



3 مواجهات تاريخية بين «الديوك» و«التانغو»



ستكون مواجهة اليوم بين الأرجنتين وفرنسا، الرابعة بينهما في الحدث العالمي الكبير، حيث تتفوق الأرجنتين 2-1 في المجموع، لكن لقاء ستاد لوسيل سيكون الأول بينهما في المباراة النهائية الحاسمة على اللقب.. وفيما يلي تفاصيل اللقاءات الثلاثة السابقة:



1930.. 84 دقيقة في 15 يوليو 1930



التقت الأرجنتين وفرنسا للمرة الأولى في التاريخ، ضمن النسخة الأولى من كأس العالم في الأوروغواي وتحديدا على ملعب سنترال باركي في مونتيفيديو، وأمام 23 ألف متفرج، انتهت المباراة بفوز الأرجنتين 1-0 التي سيطرت على المجريات.



في المرمى الفرنسي، تألق أليكس تيبو، لكنه رضخ في الدقيقة 81 أمام هدف لويس مونتي.

وفي الدقيقة 84، وقبل انتهاء الوقت الأصلي بـ6 دقائق، أعلن الحكم البرازيلي جيلبرتو دي ألميدا ريفو نهاية المباراة، ما أثار دهشة وحفيظة الفرنسيين وقسم من الجمهور، وبعد ان دخل الفريقان غرف الملابس، توصل أحد الحكام المساعدين إلى إقناع حكم الساحة بالخطأ الذي ارتكبه.

وطالب اللاعبين بالعودة إلى خوض الدقائق الست المبقية من دون أن تتغير النتيجة.

وإذا كانت فرنسا أقصيت من دور المجوعات بعد خسارتها السابقة ضد تشيلي، بلغت الأرجنتين المباراة النهائية حيث خسرت أمام الأوروغواي المضيفة 2-4.



1978.. يد تريزور في 6 يونيو 1978



تواجهت فرنسا مع الأرجنتين على أرض الأخيرة، على ستاد مونومنتال في بوينس آيرس أمام 71 ألف متفرج.

بعد خسارتهم الافتتاحية أمام إيطاليا 1-2، تلقى «الزرق» خسارة ثانية 1-2 عنت إقصاءهم، فيما واصل الفائز في تلك المباراة مشواره نحو اللقب الأول في تاريخه، في ظل أجواء صاخبة وديكتاتورية أيضا في ظل نظام الجنرال فيديلا.

وتساوت فرنسا ولاعب وسطها ميشال بلاتيني مع الأرجنتين التي أصاب مهاجمها ماريو كمبيس القائم في الدقيقة 45.

لمس ماريوس تريزور الكرة بيده داخل المنطقة بعد تسديدة ليوبولدو لوكي، فترجم دانيال باساريلا ركلة الجزاء.

وفي الدقيقة 56، حاول حارس فرنسا جان-بول برتران-دومان إيقاف تسديدة لوكي، لكنه اصطدم بعنف بالقائم، وبعد خروجه على حمالة حل بدلا منه دومينيك باراتيلي.

وبعدها بـ 4 دقائق، عادل بلاتيني متابعا تسديدة برنار لاكومب المرتدة من العارضة.

وأخفق بعد ذلك ديدييه سيس في مواجهة فردية مع الحارس أوبالدو فيول. وفي الدقيقة 73، خدع لوكي باراتيلي من مسافة 20 مترا بكرة نصف طائرة. وكانت الخسارة الأخيرة لفرنسا أمام منتخب أميركي جنوبي في كأس العالم.



2018.. تسديدة بافار في 30 يونيو 2018



تقابلت فرنسا بعد دور مجموعات صلب، مع الأرجنتين المتأهلة بالمعاناة في ثمن نهائي مونديال روسيا.

وتقدمت فرنسا بعد أقل من ربع ساعة بركلة جزاء لأنطوان غريزمان، بعد عرقلة اليافع كيليان مبابي اثر مجهود رائع على مسافة 60 مترا.

وقبل الاستراحة، رد أنخل دي ماريا بتسديدة يسارية جميلة جدا من 25 مترا عادلت الأرقام 1-1.

وبعد العودة من غرف الملابس، تقدمت الأرجنتين خلافا لمجريات اللعب بهدف محظوظ لغابريال مركادو الذي استغل ارتماء الحارس لوريس إلى زاوية معاكسة بعد تسديدة من «البرغوث» ميسي.

كما أصبح الفرنسيون في وضع صعب، لكن الليلة شهدت لحظة سحرية بعد 9 دقائق: عرضية طويلة وكرة مشتتة تصل إلى مدخل الجهة اليمنى من المنطقة، يطلقها نصف طائرة الظهير بنجامان بافار صاروخية ومن زاوية معاكسة، فانفجرت رائعة في الشباك الأرجنتينية مسجلا هدف التعادل 2-2 (57).

وحلق الفرنسيون بعدها بهدفين من مبابي في غضون 5 دقائق (64 و68) جسدا تفوق «الزرق» الذين أحرزوا اللقب لاحقا، فيما لم يجنب هدف سيرخيو أغويرو في الوقت البدل عن الضائع (3-4) فريقه الخروج المر من الدور ثمن النهائي.