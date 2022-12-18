يجد ليونيل سكالوني نفسه على بعد فوز واحد فقط من الانضمام إلى نادي عظماء مدربي الأرجنتين، إلى جانب الفائزين السابقين بلقب كأس العالم سيسار لويس مينوتي وكارلوس بيلاردو، عندما يواجه فرنسا حاملة اللقب اليوم في نهائي مونديال قطر 2022.



وصل سكالوني (44 عاما) بداية لتسلم المهام مؤقتا في عام 2018 خلفا لخورخي سامباولي، وها هو يقود الأرجنتين الى النهائي السادس في تاريخها مع طموح بلقب ثالث وأول منذ 1986.



لا يمكن للتناقض بين سامباولي الانفعالي وسكالوني الهادئ، الذي كان ضمن الجهاز الفني للمنتخب في روسيا 2018، أن يكون أكثر وضوحا.



قوبل تعيينه بعد خروج «ألبيسيليستي» من الدور ثمن النهائي أمام فرنسا بالذات (4-3) بانتقادات ورفض واسع النطاق من أولئك الذين شعروا بأنه يفتقر إلى المؤهلات اللازمة.



من بين المنتقدين كان الراحل الأسطورة دييغو مارادونا، الذي درب أيضا الأرجنتين بين 2008 و2010.

ورغم إشادته بشخصية سكالوني، قال لصحيفة كلارين «إنه غير قادر حتى على أن يكون شرطيا للسير وإدارة حركة المرور».



لم يكن لدى سكالوني خبرة سابقة كمدرب رئيسي، وكان من المفترض أن يتولى المسؤولية لمدة شهرين فقط، بينما يبحث الاتحاد عن خليفة سامباولي.



ورث منتخبا عانى سلسلة خيبات: خسارة نهائي مونديال 2014 أمام ألمانيا ونهائي كوبا أميركا أمام تشيلي بركلات الترجيح في 2015 و2016، ما أدى الى إعلان ليونيل ميسي اعتزاله الدولي قبل العودة عن قراره بعد شهرين.



أعجب المتوج بالكرة الذهبية سبع مرات برؤية سكالوني للفريق، بالإضافة إلى وجود مثله الأعلى بابلو أيمار في الجهاز الفني، إلى جانب زميليه الدوليين السابقين روبرتو أيالا ووالتر صامويل.



ويشكل المدرب الأرجنتيني الفريق كما يريد، إذ إن 19 من أصل 26 لاعبا في قطر يخوضون نهائيات كأس العالم للمرة الاولى في مسيرتهم.



ستخوض الأرجنتين نهائي كأس العالم للمرة السادسة أمام فرنسا، لكن سكالوني سارع إلى التقليل من شأن المقارنات مع أفضل مدربي منتخب بلاده في الماضي، بمن فيهم مينوتي وبيلاردو وأليخاندرو سابيلا الذي قادهم إلى نهائي 2014 عندما خسروا ضد ألمانيا 1-0 في التمديد.



بالنسبة للكثيرين يجمع سكالوني مزيجا من الحنكة التكتيكية لمينوتي وواقعية بيلاردو.



قاد سكالوني الأرجنتين الى سلسلة من 36 مباراة دون هزيمة قبل كأس العالم، تخللها الفوز بكوبا أميركا 2021 في البرازيل ضد البلد المضيف، ما أنهى فترة جفاف استمرت 28 عاما ومنح ميسي لقبا أولا مع بلاده طال انتظاره.



لكن خسارة صادمة أمام السعودية في افتتاح مباريات الأرجنتين في المونديال (2-1)، حرمتها من معادلة الرقم القياسي الذي تملكه ايطاليا (37).



وصف ميسي تلك الانتكاسة بأنها «ضربة قوية»، لكن سكالوني عرف النهوض بالفريق سريعا وقام بالتعديلات اللازمة، إذ دفع بالشاب خوليان ألفاريس المفعم بالحيوية الى جانب ميسي ليشكلا معا قوة هجومية ضاربة.

أعقبت ذلك خمسة انتصارات متتالية (أحدها بركلات الترجيح على هولندا في ربع النهائي)، وقد يشهد آخر على ستاد لوسيل اليوم تحقيق سكالوني إنجازا لم يصل إليه مينوتي أو بيلاردو، بإكماله ثنائية كوبا أميركا وكأس العالم.