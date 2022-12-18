مع اقتراب البطولة من خط النهاية، ما زال صراع هداف البطولة معلقا، حيث يتشارك الفرنسي كيليان مبابي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة هدافي مونديال قطر بخمسة أهداف، ومن خلفهما مباشرة يأتي الفرنسي أوليفيه جيرو والأرجنتيني جوليان للفاريز بأربعة أهداف. ومازال بإمكان هؤلاء اللاعبين زيادة غلتهم المونديالية، وهو ما جعل الباب مفتوحا أمام حصد هذا اللقب حتى الثانية الأخيرة من المونديال.



وتمنح جائزة الحذاء الذهبي لمن يسجل أكبر عدد من الأهداف. بحال تعادل لاعبين أو أكثر، تمنح الجائزة لصاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة وبحال استمرار التعادل، يحرز الجائزة اللاعب الذي خاض أقل عدد من الدقائق.