«أفضل لاعب في التاريخ».. «عبقري».. «من خارج هذا الكوكب»: هكذا يرى نجوم كرة القدم قائد الأرجنتين أفضل لاعب في العالم 7 مرات ليونيل ميسي الذي يقود بلاده اليوم في نهائي مونديال قطر أمام فرنسا حالما بإحراز أول لقب عالمي. وفيما يلي أبرز التصريحات التي قالها نجوم سابقون وحاليون عن ميسي في تواريخ زمنية متفاوتة:



٭ كريستيانو رونالدو: «إنه لاعب مذهل، ساحر. تقاسمنا المشهد طيلة 16 عاما. تخيلوا، 16 عاما! بالتالي، وبطبيعة الحال، تربطني به علاقة ممتازة. إنه رجل أحترمه حقا، بالطريقة التي يتحدث بها عني دائما. رجل مذهل يقوم بأشياء رائعة في كرة القدم».



٭ جوزيب غوارديولا: «ما الذي يمثله ليو في مسيرتي؟ كل شيء. كل شيء، كل شيء. من دونه كنا لنفوز أيضا لكن ليس بهذا الكم. مستحيل». وقال أيضا: «أنا آسف لأولئك الذين يحاولون ازاحته عن العرش. نحن أمام أفضل لاعب في شتى النواحي. بإمكانه القيام بكل شيء، كل يوم».



٭ الراحل دييغو مارادونا في 2010: «في الوقت الحالي، هو أفضل لاعب في العالم، في مستوى آخر.. الآن، بت أعرف من اللاعب الذي سيحل مكاني في كرة القدم واسمه ليونيل ميسي. لديه شيء مختلف عن اللاعبين الآخرين. إنه قائد ومثال يحتذى به».



* جيرارد بيكيه: «الناس يسألوني غالبا كيف كان ميسي طيلة هذه الأعوام. إذا أردت شرح الأمر بجملة واحدة، سأقول: إنه كائن فضائي، ليس من هذا الكوكب. إنه اللاعب الوحيد الذي عندما رأيته يلعب لأول مرة وهو في الـ 13 من عمره قلت لنفسي: أوه، هذا الفتى ليس بشريا. إنه فتاك. عظمته تكمن في هوسه بالاستحواذ على الكرة».



٭ ماريو بالوتيللي: لا يوجد سوى شخص واحد أفضل مني بعض الشيء: اسمه ليونيل ميسي.



٭ البرازيلي نيمار: «ميسي لاعب مذهل، عبقري. هو كذلك أيضا خارج الملعب. إنه لشرف لي أن ألعب بجانبه».



٭ فلورنتينو بيريس: «ميسي هو ثاني أفضل لاعب في العالم بعد كريستيانو رونالدو. ولن يكون من الجيد رؤيتهما في نفس الفريق».



٭ البرازيلي رونالدو: «ميسي رائع. إنه لاعب ممتاز، لكنه يصبح أسطورة عندما يظهر ألوانه الحقيقية مع الأرجنتين ويفوز بكأس العالم».



٭ زلاتان ابراهيموفيتش: «ميسي لاعب بلايستيشن. كيف يفعل ما يفعله؟ لا أعرف. لكنه فريد ورائع».



٭ تشافي هرنانديز: «إنه الرقم واحد. إنه من نوع اللاعبين الذين يظهرون مرة واحدة فقط كل 30 عاما».



٭ السير أليكس فيرغسون: «ميسي في نفس مستوى دييغو مارادونا وبيليه. في المعبد، بجانب الأفضل على الإطلاق».



٭ أسطورة البرازيل بيليه عام 2010: «ميسي سيصبح أسطورة عندما يسجل 1000 هدف».



٭ فيسنتي ديل بوسكي: «ميسي رائع. أعتقد أن حتى مارادونا لم يراوغ بهذه السرعة».