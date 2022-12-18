أشادت الحكمة اليابانية «يوشيمي ياماشيتا» بمشاركة الحكمات في مباريات كأس العالم قطر 2022.

وقالت ياماشيتا: إن مشاركة السيدات في تحكيم مباريات المونديال فتحت الباب أمام المزيد من الفرص في المستقبل. وكانت ياماشيتا من ضمن قائمة ضمت 36 حكما للساحة شاركوا في إدارة مباريات المونديال.



كما أكدت أن كأس العالم قطر 2022 كانت لحظة فارقة بالنسبة لكرة القدم، وطالبت الحكمات بانتهاز هذه الفرصة.



وقالت الحكمة البالغة من العمر 36 عاما: يجب أن يتم البناء على هذه الأشياء في المستقبل، حيث أريد أن يتم عمل المزيد.



تعد ياماشيتا أول حكمة تدير مباراة في دوري أبطال آسيا هذا العام، كما قامت بإدارة العديد من المباريات في الدوري الياباني للرجال.



وكشفت الحكمة اليابانية أن المشاركة في كأس العالم في قطر، أعادت تذكيرها بمقدار «روعة كرة القدم».



وسجلت الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت حضورا تاريخيا بعدما باتت أول حكمة تدير مباراة في كأس العالم للرجال، بعدما قادت مباراة ألمانيا وكوستاريكا ضمن المجموعة الخامسة، وعملت فرابارت ضمن طاقم تحكيم نسائي بالكامل، ضم إلى جانبها كلا من نويزا باك من البرازيل وكارين دياز ميدينا من المكسيك.



ويشار إلى أنه تم أيضا اختيار 3 حكمات ضمن قائمة 69 من الحكام المساعدين، وذلك للمرة الأولى أيضا في تاريخ كأس العالم.