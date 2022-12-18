الدوحة ـ عبدالعزيز جاسم



أكد مدير إدارة عمليات النقل باللجنة العليا للمشاريع والإرث م.ثاني الزراع، أن هناك ترتيبات خاصة لعمليات النقل في اليوم النهائي لبطولة كأس العالم قطر 2022، مشيرا إلى أن كل الجوانب المتعلقة بالنقل خلال البطولة تسير بشكل ممتاز منذ انطلاق المونديال حتى الآن.



وقال الزراع في تصريح خاص لـ«الأنباء» إن إدارة النقل لم تتلق أي شكوى أو ملاحظات، مشيرا إلى أن خطوط المترو أثبتت قدرتها الكبيرة في عملية النقل، حيث وصل عدد مستخدمي المترو في التنقل إلى أكثر من 700 ألف شخص منذ بداية انطلاق البطولة.. فيما استخدم 300 ألف شخص الحافلات.



وأبدى الزراع رضاه عن العمليات التشغيلية خلال بطولة كأس العالم، قائلا: «فخورون بهذا الإنجاز.. وقد رأينا تنظيم المواصلات كان ممتازا جدا».



وأشار إلى أن اللجنة وشركاءها قاموا بعمل جبار على مدى سنوات سابقة من خلال تجهيز المنشآت واختبارها، حيث كانت بطولة كأس العرب قطر 2021 محطة رئيسية لاختبار جاهزيتنا وجاهزية المنشآت الرياضية والبنية التحتية للدولة.



ولفت إلى أن الأرقام الدقيقة والإحصائيات المتعلقة بالنقل خلال كأس العالم سيتم الإعلان عنها بعد انتهاء البطولة، معبرا عن فخرهم الكبير بمنظومة النقل بشكل عام.

وأضاف: «في اليوم الأخير من البطولة سترتبط عمليات النقل باليوم الوطني لدولة قطر، وبالتالي سيمضي برنامج النقل على نحو يتوافق مع المناسبتين، وبعد خمسة أيام من ذلك سيتم تخفيف وتيرة عمل البرنامج تدريجيا وستتوقف عملية النقل المجاني وفقا لما تم تحديده سابقا (10 أيام قبل البطولة و5 بعدها)».



وأوضح أن خدمات المواصلات كافة للفئات المخصصة للفرق والضيوف الرسميين وكبار الشخصيات، بالإضافة إلى الجماهير والإعلام، تمت بانسيابية كبيرة، مضيفا: «نتطلع إلى نهائي مميز اليوم في ستاد لوسيل».



وأتم بقوله بالإشادة بما حققه المنتخب المغربي من إنجاز ببلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، مشيرا إلى أن الوصول لهذه المرحلة شرف كبير وفخر كفريق عربي بتواجده في هذه المرحلة، ومازال أمامهم فرصة من أجل اللعب على المركز الثالث، وسعداء بما ظهروا عليه من مستوى أمام المنتخب الفرنسي رغم الخسارة 0-2 في نصف النهائي.