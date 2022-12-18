الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أبدى أسطورة الكرة البرازيلية الأسبق روبرتو كارلوس، حزنه الشديد لخروج منتخب بلاده مبكرا صفر اليدين من بطولة مونديال قطر، مؤكدا أن «السامبا» كانت تستحق الوصول للمباراة النهائية، ولكن الحظ لم يحالفها في تخطي عقبة كرواتيا.

وطالب كارلوس مواطنه نيمار بالاستمرار في اللعب مع منتخب البرازيل، رافضا فكرة الاكتفاء بما قدمه مع «السامبا» خلال الفترة الماضية والابتعاد عن المنتخب واعتزال اللعب الدولي، مشيرا إلى أن اللاعب مازال لديه الوقت لإعادة «راقصي السامبا» إلى التتويج بكأس العالم، الغائب عنه منذ مونديال كوريا واليابان 2002.



وقال كارلوس لـ«الأنباء» على هامش مشاركته في كأس أساطير نجوم «فيفا» لكرة القدم التي أقيمت في مجمع خليفة الدولي للتنس والإسكواش إن نهائي قطر الذي يجمع بين الأرجنتين وفرنسا ستكون حظوظ كل منتخب متساوية في التتويج، نظرا لأن الطرفين يمتلكان أفضل العناصر على أرضية الملعب، مشيرا إلى أن من الصعب جدا، تحديد هوية بطل كأس العالم.

وأشاد النجم البرازيلي بمستوى المنتخب المغربي والذي اعتبره مفاجأة البطولة بلا منازع لما قدمه «أسود الأطلس» من مستويات أكثر من رائعة نجح خلالها في بلوغ الدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخ القارة الأفريقية، ومشيرا إلى أنه كان على مقربة من بلوغ النهائي لولا الخسارة أمام المنتخب الفرنسي.



وواصل كارلوس حديثه مؤكدا، أنه معجب بأداء نجوم المنتخب المغربي وعلى رأسهم الحارس ياسين بونو وأشرف حكيمي وحكيم زياش ويوسف النصيري، مشيرا إلى أن الجهاز الفني بقيادة وليد الركراكي كان محظوظا لوجود هؤلاء في تشكيلة الأسود بمونديال قطر.