

حسمت كرواتيا مباراة المركز الثالث في مونديال قطر وذلك بفوزها على المغرب 2-1 على ستاد «خليفة الدولي» في الدوحة. وهذه المرة الثانية التي تنال فيها كرواتيا المركز الثالث بعد 1998، فيما نالت الوصافة قبل أربعة أعوام في روسيا بوصولها إلى النهائي. في المقابل، خاض المغرب هذه المباراة للمرة الأولى في تاريخه بعدما بات أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم قبل انتهاء مغامرته التاريخية على يد فرنسا حاملة اللقب (0-2).



ومنح يوسكو جفارديول التقدم لكرواتيا بعد سبع دقائق، واحتاج المغرب إلى دقيقتين فقط لإدراك التعادل عن طريق أشرف داري.

وحسمت كرواتيا الفوز قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما اصطدمت تسديدة ميسلاف أورشيتش الرائعة في القائم إلى داخل مرمى ياسين بونو.