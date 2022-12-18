رصدت الهيئة العامة للبيئة عددا من المخالفات البيئية على طريق الوفرة 306 وتم تحرير مخالفات بحسب قانون حماية البيئة.



وقالت الهيئة في بيان صحافي إن فريقا منها قام بالتنسيق مع وزارة الداخلية بعمل حملة تفتيشية على المخيمات بالمناطق غير المسموح بالتخييم فيها، وذلك على طريق الوفرة 306.



وأضافت أن الحملة أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات، وذلك وفقا للمادة رقم 40 من القانون وعقوبتها غرامة لا تقل عن 250 دينارا ولا تزيد على خمسة آلاف دينار.



وأوضح البيان أن المادة 40 تنص على أنه «يحظر على كل من يرتاد المناطق البرية بقصد إقامة المخيمات أو لأي غرض آخر القيام بأي نشاط من شأنه الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر على قدرتها الإنتاجية وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير الواجب التقيد بها».



وشدد على ضرورة التزام أصحاب المخيمات بالاشتراطات واللوائح التنفيذية الخاصة بقانون حماية البيئة لتفادي المخالفات والمحافظة على البيئة.