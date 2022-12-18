القاهرة - سامي عبدالفتاح



شهد أمس الأول تحولات مهمة في سباق صدارة الدوري المصري لكرة القدم، بتقدم فريق الزمالك بثلاث نقاط جديدة بعد الفوز على البنك الأهلي 0/1، فيما تعثر الأهلي المتصدر بالتعادل 1/1 مع فيوتشر في مباراة غريبة الأحداث، كما تقدم فريق بيراميدز بالفوز على مضيفه الإسماعيلي 1/2، فيما تعادل المصري في أول ظهور لحسام حسن، مديرا فنيا، من دون أهداف مع حرس الحدود.



وقد استطاع الزمالك ان يخطف فوزا غاليا على البنك الأهلي بهدف دون رد، ليتقدم الى المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن الأهلي الذي وصل الى النقطة 19، بعد التعادل مع فيوتشر 1/1، وشهدت الدقيقة الأخيرة من هذه المواجهة إهدار ضربة جزاء للأهلي من اللاعب مجدي افشة، الذي أصر على تسديد ضربة الجزاء رغم رفض كولر.



وكسر فيوتشر سلسلة انتصارات الأهلي، بعد فوزه في الجولات الست الأولى من عمر المسابقة، وفي نفس يوم صدور قرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، بمشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية بصفته وصيفا للوداد المغربي «مستضيف البطولة».