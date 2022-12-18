حقق لاعبو منتخبنا الوطني للكراتيه ثلاث ميداليات متنوعة ضمن منافسات البطولة الآسيوية الشاملة التي تستضيفها أوزبكستان حتى 21 ديسمبر الجاري.



وقال رئيس اتحاد الكراتيه محمد جاسم إن اللاعب موسى المطيري توج بالميدالية الذهبية في منافسات فئة كوميتيه القتالية لوزن تحت 63 كيلوغراما.

كما حقق اللاعب عيسى المطيري الميدالية البرونزية ضمن الفئة نفسها لوزن تحت 52 كيلوغراما، في حين نال اللاعب فهد العازمي الميدالية البرونزية في منافسات تحت 57 كيلوغراما.



وأشاد جاسم بما حققه أبطال الكويت في البطولة التي تشهد مشاركة معظم المنتخبات القوية على مستوى القارة وتشمل إقامة مسابقات قتالية واستعراضية لجميع الفئات السنية من الجنسين.



وأكد أن حصد هذه الميداليات ضمن منافسات الناشئين يعد أمرا جيدا، خصوصا أن المنتخب لا يشارك بكامل قوته لظروف الاختبارات لعدد كبير من اللاعبين.



وأعرب عن أمله في أن يحصد لاعبو المنتخب المزيد من الميداليات ضمن المسابقة، منوها بجهود الجهازين الفني والإداري لتجهيزهم اللاعبين بصورة مناسبة لهذا الاستحقاق القاري.