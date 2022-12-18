توج الفارس الإيطالي أنطونيو موروزو بلقب بطولة مركز الكويت للفروسية في قفز الحواجز، بعد منافسة قوية في الشوط الرئيسي على ارتفاع 135 سم بزمن 26.68 ثانية دون نقاط جزاء، متقدما على الفرسان عبدالله العوضي وبندر جمعة ونيك تشانينج وغازي الجريوي وغنيمة المرزوق.



وكرم الأبطال الحكم الدولي عضو لجنة الحكام في البطولة د.يحيى الهدبان، وهنأ الفائزين بالمراكز الأولى في البطولة.



وفي الشوط الرابع على ارتفاع 125 سم، حققت الفارسة ماريا بوشهري المركز الأول بزمن 45.35 ثانية دون نقاط جزاء، تلتها لطيفة الهاجري وأحمد الطبطباني وعبدالله العوضي وعبدالله العصيمي وليان بن عيسى وشاكر الكاظمي وزينة النفيسي.



كما نجحت ماريا البلوشي أيضا في الفوز بالشوط الثالث على ارتفاع 115 سم متفوقة على صالح الشطي وليان الرخيص وفواز الغنيمان وشملان الرومي وعائشة الصباح ومحمد المليفي.



وفازت الفارسة الإيطالية كورا بوسيلي بصدارة الشوط الثاني على ارتفاع 105 سم، تلاها ريان العميري وفي القعود وعامر الشطي.



وأكد د.يحيى الهدبان أن الفروسية انتشرت بصورة كبيرة في السنوات العشر الأخيرة، الأمر الذي تطلب تأهيل الكوادر الوطنية من الحكام الكويتيين لتأهيلهم للحصول على الشهادات الدولية في مجال التحكيم لتغطية هذه الرياضة محليا وخليجيا وعربيا.



وأشار إلى أن هناك توجها لدعم فروسية قفز الحواجز عن طريق تنظيم العديد من البطولات المحلية التي تقام بدعم من اتحاد الفروسية وشركات القطاع الخاص، لتشجيع الفرسان على المشاركة في البطولات.