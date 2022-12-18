الدوحة- فريد عبدالباقي



كشف الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم قطر، عن كواليس حفل ختام المونديال اليوم، وذلك قبل المواجهة التي ستجمع بين فرنسا والأرجنتين في المباراة النهائية، والذي يصادف ذكرى العيد الوطني لدولة قطر.



ويتولى الإشراف على حفل ختام كأس العالم المنتجة ليالي الدوسري، ومن بين النجوم الراقصة المطربة الهندية المغربية الأصل والكندية المولد نورا فتحي التي ستقدم أغنية باللغة الهندية، كما سيقدم المطرب النيجيري دافيدو فقرة خلال الحفل، كما سيعرض مطربو أغنية «هيا هيا» فقرة خلال حفل الختام الذي يشهد أيضا تواجد مطرب الراب الكونغولي الفرنسي جيمز والفنان البورتوريكي بأغنيتهما Arhbo.



وقال حساب البطولة عبر «تويتر»: اليوم سيكون ليلة لا تنسى قبل نهائي كأس العالم قطر 2022، وستكون لدينا عروض حية من نجوم الموسيقى التصويرية في كأس العالم دافيدو وعائشة وأوزونا وجيمس ونورا فتحي وبلقيس ورحمة رياض ومنال.