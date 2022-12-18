قالت رئيسة برنامج الأطفال التطوعي م. مها خالد العيسى إن المعرض استغرق إعداده عاما كاملا بتصميم المهندس المعماري جاسم النشمي، الذي سعى الى تحقيق أهداف الصغار في تصميم معرض خاص بهم، واستلهام الأفكار منهم، لافتة إلى أنه كانت هناك ساعات مكثفة من البحث العلمي والتاريخي والفني، والنقاشات الطويلة، ولدت فكرة إنشاء معرض يسلط الضوء على الخط العربي والكلمات الطيبة التي تحمل طيب الأماني لأصحابها، من خلال البحث والتعمق في جماليات تحف مجموعة الصباح الأثرية، وتحديدا القطع الفنية ذات الطابع الإسلامي، والتمعن في الأدوات المنزلية التي تحتوي على الخط العربي والتي كانت تستخدم في الحياة اليومية المنزلية: في المطبخ، أو غرفة المعيشة، أو غرفة النوم، والتي تبرز الرسائل والكلمات الطيبة والأماني التي تحملها كل تحفة، وتعبر عن صدق كلماتها، وربما دعواتها لمالك القطعة أو مستخدمها.