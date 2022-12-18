الحكومة تحرص على تضمين إستراتيجية التنمية الثقافية مبادرات تنمي الحس الفني والتذوق الجمالي

حنان عبدالمعبود



دشـن وزير الإعـــلام والثقافة ووزير الدولـة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري معرض «كلمــة طيبة.. معنى ومنزل» الذي نظمته دار الآثار الإسلامية في المركز الأمريكاني، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.



وأكد المطيري في كلمة له خلال حفل الافتتاح اهتمام الكويت بتنمية الجوانب الثقافية والفنية لدى الأطفال بما يسهم في إعداد جيل المستقبل القادر على استكمال مسيرة البناء والتنمية.



وقال المطيري الذي ناب عن سمو رئيس مجلس الوزراء في الافتتاح إن بناء الهوية الوطنية يبدأ من رعاية الطفولة، لافتا إلى حرص الحكومة على تضمين استراتيجية التنمية الثقافية الشاملة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فعاليات ومبادرات تشكل رافدا ينهل منه الطفل في المجال الثقافي وينمي حسه الفني ويعلمه التذوق الجمالي.



وذكر أن توجيه الطفولة مهمــة تربوية وطنيـــة ومسؤوليـة مجتمعيـــة تستهدف إعداد جيل المستقبل لاستكمال مسيرة البناء والتنمية وتعزيز مكانة الوطن وتطلعاته، لذا فإن اهتمام الدولة بالطفولة من أولى الأولويات فهم الاستثمار للمستقبل الذي نرجوه مشرقا، داعيا في الوقت نفسه أولياء الأمور إلى المشاركة في توسيع وتفعيل الرسالة الثقافية الموجهة للطفل إلى جانب تقديم الاقتراحات والأفكار والتصورات، التي تسهم وتساعد في قراءة المستقبل بأحسن صورة، إذ إننا نؤمن بأن جهودنا جميعا لا بد لها أن تتكامل وأفكارنا أن تتلاقى لنصل إلى الأهداف المرجوة والقيام بهذه الرسالة بالشكل المثالي.



والمعرض هو الثالث لنتاج مواسم (دار الآثار) وأقيم تحت عنوان «كلمة طيبة: معنى ومنزل» لفن الخط في مجموعة الصباح الأثرية، بمشاركة مجموعة من الأطفال المبدعين، ويركز على الخط العربي المستخدم في القطع المشمولة بمجموعة الصباح الأثرية، ويشارك فيه نحو 15 طفلا تتراوح أعمارهم ما بين 6 و12 عاما، وتركز القطع المعروضة التي يعود بعضها إلى القرن العاشر على الخطوط العربية وتحمل رسائل وكلمات.



الجدير بالذكر أن المعرض يتضمن قطعا فنية نادرة ضمنها: (1) طاسة (سبيكة نحاسية) تعود الى القرن 6-7 الهجري/ 12-13 الميلادي كتب عليها: «العافية والتامة»، (2) طاسة من الخزف تعود الى القرن 4 الهجري/ 10 الميلادي، دون عليها «البركة، السعادة» وتعود الى شرق إيران، بالإضافة إلى بعض القطع الفنية والمصوغات والمجوهرات التي تحمل رسائل ودعوات منها: (3) علبة أقلام حبر نادرة تعود الى القرن 7 الهجري/ 12 الميلادي، نقش عليها بالعربية: لصاحبة السعادة والسلامة وطول العمر ما ناحت حمامة/ العز والبقا/ والحمد والثنا/ والرفعة والعلا والعلو، وكتب على الغطاء عبارة: فلا تكتب بخطك غير شيء/ لن يسرك في القيامة أن تراه.