أوقفت سلطات الأمن في الأردن 44 شخصا شاركوا في أعمال الشغب التي اندلعت في محافظة معان مؤخرا.



وقالت مديرية الأمن العام الاردنية في بيان، إنها «تعاملت مع أحداث شغب في عدد من مناطق المملكة وألقي القبض على 44 شخصا شاركوا بتلك الأعمال في مختلف المناطق»، موضحة أنه «ستتم إحالتهم للجهات المختصة إضافة إلى من ألقي القبض عليهم في الأيام السابقة».



وأضافت مديرية الأمن، أنها «كثفت انتشارها الأمني في محافظات البلاد لضمان إنفاذ سيادة القانون والحفاظ على أمن المواطنين»، مشيرة الوقت نفسه إلى «تراجع ملحوظ في اعداد وحدة أعمال الشغب عن يوم الخميس لا سيما في محافظات الجنوب».



وأشارت إلى أن أعمال الشغب تلك «كانت تقوم بها مجموعة من المخربين والخارجين عن القانون في منطقة الحسينية بمحافظة معان»، مشيرة إلى أن «التحقيقات في حادثة استشهاد نائب مدير شرطة محافظة معان العقيد عبدالرزاق الدلابيح مستمرة، ولن تتوقف حتى القبض على الفاعل وتسليمه الى يد العدالة لينال عقابه الرادع، ولن نتوانى في حماية الأرواح والأعراض والممتلكات».



ودعت مديرية الأمن العام بالأردن في بيانها «الجميع إلى الالتزام والابتعاد عن مواقع الشغب وعدم الاشتراك فيها».