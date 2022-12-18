القاهرة - خديجة حمودة



أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن اعتزازه بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والأردن من تطور مستمر، وتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشددا على أهمية استمرار جهود توسيع نطاق مجالات التعاون الثنائي المختلفة وتعميقها، بما يعظم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.



جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس السيسي أمس مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاتصال، الذي يأتي في إطار التشاور المنتظم بين الرئيس السيسي والملك عبدالله، تطرق إلى مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون الثنائي، فضلا عن تبادل وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وقد أشاد الملك عبدالله - من جانبه - بالعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والأردن، والتنسيق الدائم مع الرئيس السيسي، مؤكدا تطلعه للدفع قدما بأطر التعاون الثنائي على شتى الأصعدة.