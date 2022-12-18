بيروت - عامر زين الدين



أعرب رئيس كتلة «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط عن «أسفه الشديد للحادث الذي تعرضت له قوات «اليونيفيل» في العاقبية». وإذ تقدم «بتعازيه من عائلة الجندي الذي قضى في الحادث ومن القوات الدولية والدولة الإيرلندية»، متمنيا «الشفاء العاجل للمصابين»، ودعا «الأجهزة المعنية لإتمام تحقيق شفاف واتخاذ الإجراءات اللازمة».



وأكد جنبلاط في تصريح «أهمية الدور المنوط بقوات الأمم المتحدة ضمن ما نص عليه القرار الدولي 1701»، مشددا على «ضرورة حفظ الاستقرار في الجنوب، كما في كل لبنان، وبالتالي الالتفاف حول الجيش وباقي القوى الأمنية للقيام بدورها، بموازاة تعزيز سبل الحوار لحل القضايا الشائكة دستوريا ومؤسساتيا».