القاهرة ـ خديجة حمودة



تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكى، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية للمشروعات التي تسهم في تنفيذها.



واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى شرح تفصيلي تضمن أحدث ما وصل إليه المشروع وفقا لمعدلات الأداء والخطط الزمنية للمشروع لتحقيق النتائج المرجوة من تلك الرقعة الزراعية المضافة لمساحة مصر الزراعية.



أعقب ذلك المرور على عدة مناطق بالمشروع الذي يستهدف إنشاء مجتمعات زراعية متكاملة تعمل وفق أحدث ما وصل إليه العلم في مجال الاستصلاح الزراعي بما يدعم جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي، وتحقيق الطفرة الزراعية التي تسهم في الاكتفاء الذاتي بمختلف المحاصيل الزراعية.



وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة خلال الجولة التفقدية على الجهود المبذولة من كل العاملين بالمشروع، مؤكدا على أهمية الاستفادة من كل الإمكانات والقدرات المتاحة لتعظيم أوجه الاستفادة من تلك الرقعة الزراعية.