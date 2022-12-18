القاهرة ـ خديجة حمودة



بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الروسي سيرغي لافروف مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك مسار تنفيذ المشروعات الاقتصادية التي تضطلع بها روسيا في مصر.



وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين.



وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية أن الوزيرين ناقشا عددا من التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، حيث حرص الوزير سامح شكري على استعراض موقف مصر تجاه مختلف التطورات في الشرق الأوسط، مع إحاطة الوزير الروسي بنتائج الاتصالات التي تجريها مصر لتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.