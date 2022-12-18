أعلنت شركة رساميل للاستثمار ترقية نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات علي الفليج، إلى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، على أن تتولى دانة النصار مهامه السابقة تحت مسمى نائب رئيس إدارة الثروات وخدمة العملاء، فضلا عن تعيين حمد الشيخ مساعد في منصب نائب رئيس إدارة تطوير الأعمال.



ويأتي هذا القرار في إطار إستراتيجية الشركة القائمة على الثقة بالقدرات الوطنية في صفوفها، وبالكفاءات التي يملكونها، وقدرتهم على الارتقاء بنجاحاتها في جميع القطاعات والأسواق التي تتواجد فيها.



وأشارت «رساميل» في بيان لها، إلى ان ترقية الفليج والنصار، وتعيين الشيخ مساعد، في إطار سياستها لإعداد أجيال متتالية من القياديين، وتجهيزهم لشغل المناصب القيادية من أجل تحقيق تطلعات نموها، وتوفير بيئة عمل جريئة وفعالة لجميع أفراد طاقم العمل لديها.



وأكدت «رساميل» أن الفليج والنصار والشيخ مساعد سيشكلون بمناصبهم الجديدة إضافة كبيرة ومهمة ضمن خطتها المستقبلية لتعزيز مكانتها واستمرار نجاحاتها.



ولفتت الشركة إلى أن الفليج يتمتع بأكثر من 22 سنة من الخبرة في الأسواق المحلية والإقليمية، شغل خلالها مناصب قيادية كثيرة في شركات استثمارية، ومن أبرزها بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» وبنك الخليج.



وبينت الشركة أن الفليج شغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة في مجموعة من الشركات والصناديق الاستثمارية في الكويت والسعودية، وأمضى ما يقرب من 15 سنة في إدارة الثروات مسؤولا عن العملاء من فئة الشركات والمؤسسات في الكويت والمملكة، كما تولى منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة «بيت الاستثمار العالمي - السعودية».



وذكرت أن الفليج الذي أنهى دراسته الجامعية في جامعة ليدز بالمملكة المتحدة، وهو مدير ثروات معتمد من الأكاديمية الأميركية للخدمات المالية، سيتولى من خلال منصبه الجديد، الإشراف على جميع الإدارات في الشركة، وأنشطة الأعمال الإدارية اليومية، وسيشكل همزة الوصل بين أعضاء فريق العمل لضمان تحقيق أهداف الشركة، إلى جانب العمل على تنفيذ خططها الإستراتيجية في جميع الأسواق التي تعمل بها، ودراسة الجدوى والفرص الاستثمارية التي تناسب رؤيتها في جميع المجالات.



وتابعت «رساميل» أن النصار من جهتها، تتمتع بأكثر من 15 عاما من الخبرة، إذ بدأت حياتها المهنية في شركة الوطني للاستثمار كمحللة، كما عملت في «بيت الاستثمار العالمي» بقسمي الوساطة وإدارة الثروات، لافتة إلى أنها ساهمت خلال مسيرتها المهنية في مجموعة مختلفة من المنتجات الاستثمارية، وهي تتمتع أيضا بخبرة ومعرفة كبيرة في الأسواق المحلية والدولية.



وكشفت عن أن الشيخ مساعد انضم إلى فريق عملها منذ أكثر من 5 سنوات، وقد أظهر احترافية كبيرة في إدارة العلاقات، وخدمة العملاء ذوي الملاءة المالية العالية، والمستثمرين المؤسسيين، مبينة أنه بدأ حياته المهنية في القطاع المصرفي، قبل انتقاله إلى الاستثمارات، بعدما تخرج من جامعة ولاية نيو مكسيكو مع تخصص مزدوج في التمويل والبنوك.