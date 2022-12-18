أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، عن شراكة استراتيجية مع قسم الاعلام في كلية الآداب بجامعة الكويت، حيث ان هذه الشراكة سوف تشتمل على التعاون المستدام ورعاية الصالة المخصصة لطلاب قسم الاعلام، بالإضافة إلى التعاون من أجل تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة.

وتم إطلاق المبادرة تحت مظلة برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات الشامل من stc، والذي يركز على العديد من المجالات الرئيسية بما في ذلك دعم وتمكين الشباب.



في بيان لها، أوضحت stc أن الشراكة الجديدة تشمل رعاية صالة مخصصة للطلاب والتي أطلق عليها «ديوانية stc» بالإضافة إلى أشكال أخرى من الأنشطة والفعاليات التي تدعم الطلاب طوال فترة دراستهم، وتم إطلاق «ديوانية stc» لطلاب قسم الإعلام في جامعة الكويت، وهي بمنزلة منطقة ترفيهية للطلاب للاسترخاء والراحة بين أو بعد المحاضرات.

كما تم تجهيز الصالة بمجموعة من وسائل الراحة، بما في ذلك جميع المتطلبات المتفق عليها بالتعاون مع قسم الاعلام.

فضلا عن ذلك، ستستضيف stc سلسلة من الفعاليات والأنشطة التي تهدف إلى تمكين الطلاب وإشراكهم في برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة كجزء من الشراكة الاستراتيجية.



وتم توقيع اتفاقية الشراكة بين stc وجامعة الكويت بحضور دانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات في stc وأحمد النويبت مدير العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في الشركة والمسؤول المباشر عن هذا المشروع، ود.هبة المسلم عضو هيئة تدريس ورئيس قسم الاعلام، ومريم الكندري طالبة وعضو اللجنة الثقافية بإدارة الإعلام وكذلك أحمد العوضي رئيس نادي الإبداع بقسم الإعلام، وحضر حفل افتتاح «ديوانية stc» طلاب قسم الاعلام، بالإضافة إلى الخريجين السابقين الذين أصبحوا مؤثرين ولهم حضورهم في الإعلام الكويتي ومنصات التواصل الاجتماعي مثل حمد العلي المعروف بـ «حمد قلم»، وسلمان النجدي، وبيبي الخضيري، وعبدالرحمن الدين.



وتعليقا على الشراكة، قالت دانة الجاسم مدير عام اتصالات الشركات في stc: سعداء وحريصون على هذه الشراكة مع قسم الاعلام في جامعة الكويت لأننا نؤمن بأن الاتصال بجميع أشكاله يلعب دورا كبيرا في إرسال الرسالة الصحيحة كجزء من التزامنا المستمر لدعم وتمكين الشباب.

حيث تهدف الأنشطة والفعاليات المنظمة في إطار هذه المبادرة إلى تمكين الطلاب ومساعدتهم أثناء متابعة دراستهم والاستعداد لتولي وظائف قيادية في المستقبل. كما سنعمل على تنظيم المبادرات والأنشطة التي ستزود الطلاب بالخبرة التي تمكنهم من تطويعها بعد ذلك في حياتهم العملية.