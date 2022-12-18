أكد أحمد إسماعيل بهبهاني ان العلاقات بين الكويت ومصر استراتيجية وتميزت على مدى تاريخها الطويل بتطابق وجهات النظر حيال القضايا الحيوية التي تهم الأمتين العربية والإسلامية، قائلا إنها أصبحت نموذجا يحتذى في العلاقات العربية، مشددا على أن العلاقات بين البلدين انطلقت خلال السنوات القليلة الماضية إلى آفاق أرحب وأوسع، كما شهدت الاستثمارات الكويتية طفرة ملموسة، علاوة على الزخم الكبير الذي اتسم به التعاون الثقافي والإعلامي.



وقال بهبهاني في تصريح بمناسبة انطلاق الأسبوع الكويتي الـ 13 في مصر الذي يقام تحت شعار «الكويت في مصر» غدا الاثنين برعاية رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي والذي سيفتتحه وزير التجارة والصناعة المصري م.أحمد سمير بفندق سميراميس إنتركونتيننتال القاهرة بمشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية، أن انعقاد الأسبوع الكويتي بمصر في دورته 13 والذي يشكل تظاهرة ثقافية وإعلامية وتجارية واستثمارية كبيرة يؤكد أهمية هذا الحدث في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع جوانبها ومجالاتها والتي تربط ما بين البلدين الشقيقين في القطاعات المشتركة الحكومية والخاصة، ويعكس حرص الكويت على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مصر.



وأضاف بهبهاني أن المشاركة الكبيرة الكويتية والمصرية تعكس الروح الطيبة بين الشعبين المصري والكويتي الشقيقين، وتعمل على تطوير العلاقات الثنائية الاخوية، إضافة إلى تعريف الجمهور المصري بالخدمات والمشروعات التي تقدمها الجهات الكويتية والمصرية في مختلف المجالات، كما أنه يعد فرصة حقيقية لإلقاء الضوء على التطور الكبير الذي وصلت إليه المؤسسات والهيئات الكويتية، وعلى نمو الحركة الاقتصادية، ما يسهم بشكل كبير في تسليط الضوء على الإنجازات الكويتية في مختلف المجالات.



وعن اختيار مصر مركزا ومحطة دائمة وثابتة لانطلاق فعاليات الأسبوع الكويتي في مصر على مدار 12 دورة سابقة قال بهبهاني انه لم يأت من فراغ، ولكنه استند إلى مقومات كثيرة ومتعددة، منها موقع مصر الممتاز ودورها الريادي والقيادي والمحوري في المنطقة، كما ان مصر تمتلك مقومات الاستثمار المتعددة في مجالات كثيرة في السياحة والإعلام والعقار والطرق والموانئ والتعليم والصـحـــة والاتصــــالات، وغيرها.



وأكد أن ما تشهده مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من طفرة تنموية ونهضة حضارية غير مسبوقة، تبعث على الفخر والاعتزاز، وتفتح آفاقا جديدة في التعاون الاقتصادي المشترك بين الكويت ومصر، وهذا يدركه من كان مثلي يزورها بانتظام، وعلى فترات متقاربة، فما من مرة زرتها خلال السنوات الأخيرة، إلا ولاحظت كثيرا من أوجه التغيير والتطوير والتنمية الشاملة، وهذا بالضبط ما لاحظته خلال زيارتي الأخيرة لمصر، والتي زرت خلالها العاصمة الإدارية الجديدة التي تشهد نهضة تنموية حضارية غير مسبوقة، في معدلات زمنية قياسية تصل إلى حد الإعجاز هذا بالإضافة إطلاق إستراتيجية التنمية المستدامة «مصر 2030»، وتنفيذ كثير من المشاريع القومية العملاقة.



وتابع بهبهاني: لقد تمكن الرئيس السيسي، باقتدار وعبر سياسات منهجية متزنة، أن يوحد المصريين خلفه في معركة التنمية والبناء وتحقيق الإنجازات، في كل المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وحافظ على أمن الكنانة واستقرارها.

كما نجحت مصر بقيادة الرئيس السيسي في استعادة مكانتها ودورها الرائد في المنطقة، وامتدت جسور مصر لكل الأشقاء. وفي أفريقيا عادت مصر إلى عمقها التاريخي عبر سياسة ناجحة.



واختتم بهبهاني: لم يكن لهذا النجاح الكبير للأسبوع الكويتي في مصر طوال الدورات السابقة أن يتحقق ويتواصل، لولا الدعم والرعاية اللذين نجدهما من المؤسسات المعنية في كل من الكويت ومصر، ولولا ذلك الاحتفاء الكبير الذي نلمسه في الشقيقة مصر، التي اعتادت أن تظلل بمحبتها ودفئها كل أشقائها العرب، وتوفر لها كل أسباب وعوامل النجاح.



تحية من القلب، لكل من يقدم الدعم والتشجيع لـ «الأسبوع الكويتي في مصر» أكبر تجمع كويتي - مصري ليستمر بهذا الزخم ويواصل تطوره ونماءه من عام إلى عام.